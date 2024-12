Canadá: Chrystia Freeland renuncia ao cargo de ministra das Finanças após desacordo com Trudeau

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/12/2024 - 12:26 Para compartilhar:

A ministra das Finanças do Canadá, Chrystia Freeland, renunciou ao cargo, após divergências com o primeiro-ministro Justin Trudeau. Em carta publicada no X, antigo Twitter, nesta segunda-feira, 16, Chrystia Freeland, que também atua como vice-primeira-ministra, afirma que após uma conversa com Trudeau na sexta-feira, 13, na qual ele informou que não a queria mais como ministra de Finanças e lhe ofereceu outra posição, ela concluiu que “o único caminho honesto e viável” seria a renúncia.

“Para ser efetiva, uma ministra deve falar em nome do primeiro-ministro e com sua completa confiança. Ao tomar sua decisão, você deixou claro que eu já não gozo mais dessa confiança nem da autoridade que vem com ela”, disse Freeland na carta destinada a Trudeau.

No texto, ela ainda menciona a situação difícil que os canadenses podem enfrentar sob o governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que ameaça impor tarifas contra o país vizinho.

No comunicado, Freeland informa que concorrerá nas próximas eleições do Canadá.