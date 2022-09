Canadá busca suspeitos de terem matado 10 pessoas a facadas

Ansa 05/09/2022 - 11:18 Compartilhe

WASHINGTON, 5 SET (ANSA) – A polícia do Canadá busca dois suspeitos de terem matado 10 pessoas a facadas em uma comunidade indígena na província de Saskatchewan, no centro do país, na manhã do último domingo (4).







Damien Sanderson, 31 anos, e Myles Sanderson, 30, são acusados de ter esfaqueado diversas pessoas em pelo menos 13 diferentes localidades, deixando também 15 indivíduos feridos.

A polícia canadense emitiu um alerta de “pessoas perigosas” em Saskatchewan e nas províncias vizinhas de Alberta e Manitoba, mas ainda não se sabe o que teria motivado os crimes.

“Os ataques em Saskatchewan são terríveis e de partir o coração.

Penso naqueles que perderam um ente querido e naqueles que ficaram feridos”, afirmou o premiê Justin Trudeau.

As mortes ocorreram na comunidade indígena James Smith Cree e no vilarejo vizinho de Weldon, e lideranças nativas especulam que os crimes possam estar ligados ao tráfico de drogas.

“Essa é a destruição que enfrentamos quando drogas ilegais e danosas invadem nossas comunidades. Pedimos a todas as autoridades que colaborem com os chefes locais para criar comunidades mais saudáveis e seguras”, disse Bobby Cameron, membro da Federação das Nações Indígenas Soberanas. (ANSA).