Canadá bate Venezuela nos pênaltis e vai enfrentar Argentina nas semis da Copa América

O Canadá fez história nesta sexta-feira (5) ao vencer a Venezuela por 4 a 3 nos pênaltis, após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, e se classificar para as semifinais da Copa América-2024, onde enfrentará a Argentina.

O goleiro Maxime Crepeau defendeu as cobranças de Jefferson Savarino e Wilker Ángel e se tornou o herói da seleção canadense no AT&T Stadium em Arlington, Texas. Yangel Herrera também errou seu chute pela ‘Vinotinto’, mandando a bola na trave.

Jonathan David, Moise Bombito, Alphonso Davies e Ismael Koné converteram para os canadenses que, já em sua primeira Copa América, se colocam entre as quatro melhores seleções do continente.

Jacob Shaffelburg abriu o placar para o Canadá aos 12 minutos diante de 51.000 espectadores, a esmagadora maioria de venezuelanos, e o maior artilheiro da história da ‘Vinotinto’, Salomón Rondón, empatou no segundo tempo com um golaço em que chutou de longe com o goleiro adiantado (65′).

Na terça-feira, o Canadá vai enfrentar a atual campeã mundial Argentina no MetLife Stadium em East Rutherford, Nova Jersey, valendo uma vaga na final do torneio.

As duas seleções já se enfrentaram na partida de abertura da Copa América, em Atlanta, com vitória da ‘Albiceleste’ por 2 a 0.

