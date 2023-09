Canadá avança à fase final da Copa Davis com campanha perfeita; checos lideram chave

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/09/2023 - 20:03 Compartilhe

O Canadá vai brigar pelo bicampeonato da Copa Davis. A equipe, atual campeã, passou à fase final, marcada para Málaga, em novembro, com campanha perfeita no Grupo A. Em Bologna, a equipe fez 2 a 1 no Chile para fechar no topo da chave após superar, também, Itália e Suécia.

Os canadenses chegaram à rodada final disputando um confronto direto com os chilenos, que necessitavam do triunfo para também se garantir e, de quebra, sonhando com o topo da chave.

Mas os campeões foram logo mostrando que não queriam saber de zebra em Bologna. Logo de cara, Alexis Galarneau encaminhou a vaga ao superar Alejandro Tabilo em sets corridos, parciais de 6/3 e 7/6 (7/5). Principal jogador chileno na competição, Nicolas Jarry deixou sua equipe viva ao empatar o duelo, com vitória por sets diretos diante de Gabriel Diallo, por duplo 6/4.

A decisão, na partida de duplas, terminou com vitória e festa canadense. Alexis Galarneau voltou à ação, ao lado de Vasek Pospisil, para aplicar 2 a 0 em Barrios Vera e em Alejandro Tabilo, a quem já havia batido em simples, parciais de 6/3 e 7/6 (9/7).

Outra seleção que avançou com campanha perfeita à fase decisiva da Davis foi a República Checa, vencedora do confronto direto pela primeira posição do Grupo C contra a também garantida Sérvia de Novak Djokovic. Em Valência, os checos foram soberanos e fecharam o dia com 3 a 0.

Jakub Mensik abriu a disputa com 2 a 0 em Dusan Lajovic, parciais de 6/3 e 6/2. Como a Sérvia já estava garantindo, Djokovic não jogou em simples. Laslo Djere defendeu o país no segundo jogo e também não foi páreo para Jiri Lehecka, superado por 7/6 (9/7) e 7/5. Com o confronto definido, o líder do ranking resolveu atuar em duplas para manter o ritmo. Mesmo assim, saiu derrotado. Machat e Pavlasek fizeram 2 a 1 sobre Djokovic e Nikola Cacic, parciais de 7/5, 6/7 (7/9) e 10/3.

Nos outros dois confrontos do dia, a vice-campeã Austrália passou pela Suíça, enquanto a Finlândia ganhou dos Estados Unidos, ambos por 3 a 0.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias