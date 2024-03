Canadá autoriza importação de gelatina e colágeno de origem suína do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/03/2024 - 11:51 Para compartilhar:

O governo do Canadá autorizou a importação de gelatina e colágeno de origem suína do Brasil, sem necessidade de certificação sanitária. A informações é do Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil.

Em 2023, o Canadá foi o 28º maior destino das exportações do agronegócio brasileiro, alcançando valor total de US$ 1,05 bilhão.

Com este novo anúncio, o agronegócio brasileiro alcança sua 23ª abertura de mercado, em 17 países, neste ano.

Desde o início do terceiro mandato do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, já foram abertos 101 novos mercados.

