Canadá arrasa com a França na largada da Copa do Mundo de Basquete e deixa Brasil em alerta

Principal rival do Brasil na busca por uma das duas vagas das Américas para os Jogos Olímpicos de Paris-2024 – os Estados Unidos são favoritos para a outra -, o Canadá largou na Copa do Mundo com imponente vitória de 95 a 65 sobre a França, atual vice-campeã do mundo e olímpica, em Jacarta.

Depois de equilibrado 43 a 40 no primeiro quarto, os canadenses tiveram um impressionante segundo tempo em Jacarta, no qual fizeram 52 a 25 sobre os anfitriões olímpicos e entre os favoritos da Copa do Mundo, comandados por Shai Gilgeous-Alexander, armador do Oklahoma City Thunder. O garoto de 25 anos anotou 27 pontos e ainda pegou 13 rebotes, fechando a partida com um duplo-duplo. Foram, ainda, seis assistências.

De 1994 para cá na história da Copa do Mundo, apenas outros dois jogadores tiveram a marca expressiva de mais de 25 pontos, mais de 10 rebotes e ao menos cinco assistências: o chinês Yao Ming em 2002 e o sérvio Bogdan Bogdanocic (2019).

Destaque, ainda, para Dillon Brooks, ala que trocou o Memphis Grizzlies pelo Houston Rockets e, em sua estreia na competição, parou o ídolo francês Rudy Gobert e o ataque francês. Foram 12 pontos (10 no terceiro quarto), três rebotes, e um block no experiente adversário. Com ele em quadra, foram 33 pontos de vantagem do time canadense.

Do lado francês, destaque para o armador Evan Founier, com 21 pontos. Gobert decepcionou no ataque com somente 8 pontos – na defesa, apanhou nove rebotes. Pior ainda foi Nicolas Batum, do Los Angeles Clippers, que terminou zerado.

Apesar da vitória arrasadora, o Canadá é apenas o segundo lugar do Grupo H, já que a Letônia também massacrou. Fez 109 a 70 no Líbano, rival mais frágil da chave. Os libaneses serão os próximos adversários canadense. Os dois melhores desta chave cruzam os dois que avançarem da chave do Brasil, para nova fase de grupos.

Outros resultados do dia: Finlândia 72 x 98 Austrália, Angola 67 x 81 Itália, México 71 x 91 Montenegro, República Dominicana 87 x 81 Filipinas, Alemanha 81 x 63 Japão, Egito 67 x 93 Lituânia.

