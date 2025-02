Canadá apresentará queixa à OMC contra tarifas de Trump (oficial)

O Canadá apresentará uma queixa na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as tarifas de 25% impostas pelos Estados Unidos a seus produtos, afirmou neste domingo (2) uma fonte do governo canadense.

“O governo canadense considera claramente que essas tarifas alfandegárias constituem uma violação dos compromissos comerciais dos Estados Unidos” no âmbito da OMC e do tratado comercial T-MEC, disse a fonte sob condição de anonimato, ressaltando que o Canadá também apresentará um recurso no marco desse acordo que inclui o México.

