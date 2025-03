Canadá apresenta queixa contra tarifas dos EUA na OMC

O Canadá apresentou oficialmente uma queixa à Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as tarifas punitivas de 25% impostas pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos importados do país vizinho, confirmou a organização sediada em Genebra nesta quarta-feira (5).

“Solicitei consultas à OMC com o Governo dos Estados Unidos sobre as tarifas injustificadas ao Canadá”, disse a embaixadora canadense na OMC, Nadia Theodore, em uma mensagem publicada no LinkedIn ontem.

“A decisão dos Estados Unidos não nos deixa outra opção”, afirmou. Um funcionário da OMC confirmou que a queixa havia sido apresentada.

Além do Canadá, os Estados Unidos impuseram tarifas de 25% ao México e 20% à China, que também recorreu à OMC para se opor à medida.

Theodore assinou a mensagem com a expressão “Elbows up” (“Cotovelos para cima”, em tradução literal), um grito de união e resistência que vem do hóquei, um esporte muito popular no Canadá.

De acordo com as regras da OMC, uma queixa deve passar por várias etapas.

Se as partes não chegarem a um acordo, o país que faz a reclamação pode solicitar a formação de um painel de três a cinco especialistas em direito internacional e comércio.

No entanto, este órgão de apelação, cujas recomendações admitem recurso, não pode tramitar novos casos desde dezembro de 2019 porque as cadeiras dos juízes permanecem vazias após o bloqueio de nomeações pelos Estados Unidos, uma prática iniciada pelo presidente Barack Obama e que seguiu com Donald Trump e Joe Biden.

