Cana/Unica: moagem acumulada no Centro-Sul na safra 22/23 supera total de 21/22

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/12/2022 - 13:39 Compartilhe

São Paulo, 26 – A moagem de cana-de-açúcar no acumulado da safra 2022/23 (abril de 2022 a março de 2023) atingiu 538,98 milhões de toneladas até 16 de dezembro passado, em comparação com 522,61 milhões de toneladas registradas em igual período de 2021/22, correspondendo a um avanço de 3,13%. As informações são da União da Indústria de Cana-de-açúcar e Bioenergia (Unica), em levantamento quinzenal, divulgado hoje.





Conforme a Unica, “a moagem registrada até o fim da primeira quinzena de dezembro deste ano é, inclusive, superior ao total processado na safra inteira em 2021/2022 (524,10 milhões de toneladas). Na próxima divulgação quinzenal, uma avaliação dos resultados no período de abril à dezembro deve esclarecer o potencial tamanho da safra que se encerra em 31 de março”, disse a entidade, no boletim.

A qualidade da matéria-prima colhida no acumulado da safra 2022/23, mensurada em kg de ATR por tonelada de cana-de-açúcar processada, ainda apresenta queda, de 1,27%, na qualidade, com o indicador marcando 141,15 kg de ATR por tonelada.

No acumulado desde o início da safra 2022/2023, a fabricação de açúcar totaliza 33,29 milhões de toneladas, em comparação com 32,06 milhões de toneladas do ciclo anterior, o que representa aumento de 3,84%.





No acumulado desde o início do atual ciclo agrícola, a fabricação do biocombustível totalizou 27,15 bilhões de litros (+2,52%), dos quais 15,63 bilhões consistem em etanol hidratado (-0,65%) e 11,52 bilhões em anidro (+7,16%). A produção de etanol de milho atingiu 3,05 bilhões de litros, avanço de 26,43% na comparação com igual período do ano passado.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias