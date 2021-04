Cana: Unica atualiza amanhã dados de processamento da safra

São Paulo, 12/041 – A União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica) atualiza amanhã, às 11 horas, os dados de processamento da safra 2020/21 referentes à 2ª quinzena de março. Os dados incluem a moagem de cana-de-açúcar, produção de açúcar e de etanol e vendas de etanol.

Na primeira quinzena do mês passado, a moagem de cana-de-açúcar pelas usinas do Centro-Sul do Brasil no acumulado do ano-safra tinha alcançado 600,47 milhões de toneladas, alta de 3,02% em comparação a igual período da safra anterior 2019/20 (582,89 milhões de t).

