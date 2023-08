Cana: Unica atualiza amanhã dados de processamento da safra do Centro-Sul

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/08/2023 - 18:45 Compartilhe

São Paulo, 09/08 – A União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica) divulgará amanhã (10), às 11 horas, a atualização da safra 2023/24 de cana-de-açúcar na região Centro-Sul referente à 2ª quinzena de julho. Os dados incluem a moagem de cana-de-açúcar, produção de açúcar e de etanol e vendas de etanol.

No último levantamento, a entidade reportou moagem de 48,37 milhões de toneladas e produção de 3,24 milhões de toneladas de açúcar na primeira quinzena de julho, aumento de 4,21% e de 8,86% ante 2022. No acumulado da safra (de abril a julho) já tinham sido processadas 234,56 milhões de toneladas e fabricadas 15,47 milhões de toneladas do adoçante, avanço anual de 10,10% e 21,88%, respectivamente.

