Cana: Unica atualiza amanhã dados de processamento da safra 2019/20

São Paulo, 10/03 – A União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica) atualizará amanhã, às 11 horas, os dados da safra 2019/2020 na região Centro-Sul referente à 2ª quinzena de fevereiro.

Os dados incluem a moagem de cana-de-açúcar, produção de açúcar e de etanol e vendas de etanol. Na primeira quinzena, as usinas e destilarias do Centro-Sul do Brasil processaram 169 mil toneladas de cana-de-açúcar, 39,64% menos que o total de 280 mil toneladas moído em igual período da safra passada.