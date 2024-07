Cana: produtividade em junho no Centro-Sul registra queda de 1,5%, afirma CTC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/07/2024 - 14:30 Para compartilhar:

São Paulo, 22 – A produtividade dos canaviais colhidos no mês de junho no Centro-Sul (89,9 t/ha) foi 1,5% inferior em comparação com igual período do ano passado (91,2 t/ha). Isso é o que mostram os dados do Boletim de Olho na Safra, divulgado nesta segunda-feira, 22, pelo Centro de Tecnologia Canavieira (CTC). No acumulado da safra 2024/25 (abril a junho), a produtividade também se mantém próxima à observada no ciclo anterior, com variação de aproximadamente -2,5% (89,7 t/ha nesta safra, ante 92 t/ha em 2023/24).

“Embora a safra de cana 2024/25 no Centro-Sul venha se mostrando similar em produtividade quando comparada a 2023/2024, a falta de chuvas preocupa produtores em diversas regiões”, pondera o CTC, em comunicado.

Segundo o boletim, os canaviais que serão colhidos em ciclo médio/tardio deverão sofrer um maior impacto por causa do elevado déficit hídrico acumulado.

Já a qualidade da matéria prima (ATR) colhida no mês de junho foi superior em praticamente todas as regiões, com exceção das regiões de Assis e dos Estados Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No acumulado dos três meses de safra, o resultado é bastante similar – aumento da qualidade da matéria prima em praticamente todos os Estados (125,0 kg/tc em 2023/24 para 125,7 kg/tc nesta safra), condição esperada, considerando que o clima mais seco propicia o acúmulo de sacarose pela cultura.