Cana/NovaBio: moagem acumulada no Norte e Nordeste em 2023/24 sobe 6,8%

Estadão Conteúdo 06/11/2023 - 14:24

São Paulo, 06/11/2023 – A moagem de cana-de-açúcar no acumulado da safra 2023/24 nas regiões Norte e Nordeste do Brasil (com início entre abril e agosto, dependendo do Estado) atingiu 20,8 milhões de toneladas até 15 de outubro, em comparação com 19,4 milhões de t registradas no mesmo período da temporada anterior 2022/23. O desempenho corresponde a um avanço de 6,8% entre os dois períodos, de acordo com levantamento da Associação de Produtores de Açúcar, Etanol e Bioenergia (NovaBio), divulgado hoje, em nota antecipada ao Broadcast Agro.

A produção de açúcar acumulada é de 858 mil toneladas, 10,1% a mais que as 780 mil toneladas produzidas no mesmo período da safra anterior.

O total de etanol produzido, somados o anidro e o hidratado, apresentou crescimento de 2,93%, atingindo 972 milhões de litros. O total no mesmo período da safra anterior foi de 944,3 milhões de litros. Da produção de 2023/24, 517,1 milhões de litros são de etanol anidro (-0,1%). “Já a produção do hidratado, que é o etanol disponível nas bombas para abastecer veículos flex, cresceu 6,6% e totalizou 454,8 milhões de litros até 15 de outubro”, afirmou a NovaBio.

“É importante registrar que isso não tem afetado a produção de etanol. Ainda que o anidro tenha apresentado uma leve queda, a produção de etanol hidratado cresceu. Esse comportamento é relativamente normal nessa época do ano”, explicou, na nota, o presidente-executivo da NovaBio, Renato Cunha, que também é presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool do Estado de Pernambuco (Sindaçucar/PE).

