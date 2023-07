Cana: Fenasucro & Agrocana prevê superar R$ 5,2 bi em negócios e receber 42 mil visitantes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 17:23 Compartilhe

São Paulo, 25/07 – A 29ª edição da Fenasucro & Agrocana (Feira Internacional da Bioenergia), que será realizada entre 15 a 18 de agosto em Sertãozinho (SP), espera atrair 42 mil visitantes. Segundo previsões da RX BR (Reed Exhibitions) e do Ceise Br, parceiros na organização e realização do evento, a feira poderá superar R$ 5,2 bilhões em negócios registrados no ano passado.

A expectativa é gerar cerca de 18 mil empregos diretos e indiretos nas áreas de serviço e infraestrutura durante sua montagem e desmontagem do evento no Centro de Eventos Zanini. “Estamos com um crescimento no número de visitantes e de países presentes na feira deste ano em razão da transição energética global e toda essa dinâmica reflete positivamente na economia local e regional”, afirmou, em nota, o diretor da Fenasucro & Agrocana, Paulo Montabone. Segundo ele, os hotéis de Sertãozinho já estão com 100% de ocupação no período da feira.

A Fenasucro & Agrocana terá 70 mil metros quadrados de exposição para apresentação de mais de três mil produtos de marcas nacionais e internacionais. O evento é uma vitrine de equipamentos, serviços, soluções, tecnologias e tendências para o setor de bioenergia.

