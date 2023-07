Cana: empresas do setor sucroenergético realizam missão técnica na Colômbia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2023 - 14:00 Compartilhe

São Paulo, 24 – O Projeto Brazil Sugarcane Bioenergy Solution, parceria entre o Arranjo Produtivo Local do Álcool (Apla) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), realiza de 27 de julho a 2 de agosto, uma missão técnica e comercial em Cali, na Colômbia. A delegação, composta por 16 empresas do setor sucroenergético, vai percorrer os engenhos de Providencia, Manuelita, Mayagüez, Castilla, La Cabaña e Incauca para conhecer os processos produtivos dos produtos derivados da cana-de-açúcar.

Os representantes da indústria brasileira também participarão da Tecnicaña Seminário Internacional Agro Indústria 4.0 que terá como tema “Da revolução verde à agroindústria digital”. Durante o seminário, as companhias negociarão produtos, equipamentos, máquinas, serviços e soluções do Brasil para o setor. “Vamos visitar também os principais grupos açucareiros, conhecer suas demandas e apresentar as nossas soluções”, afirmou o diretor-executivo do Apla, Flavio Castellari.

A Colômbia é o 4º maior produtor de açúcar da América Latina e fabricou 2,09 milhões de toneladas de açúcar em 2022. Desse total, 1,4 milhão de toneladas foram destinados ao consumo interno e cerca de 640 mil toneladas foram exportadas.

