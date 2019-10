Cana: Canaplan estima moagem em 577,6 milhões de t no Centro-Sul em 2019/20

Ribeirão Preto, 15 – A consultoria Canaplan estimou que a safra 2019/2020 de cana-de-açúcar no Centro-Sul do Brasil será finalizada com moagem de 577,6 milhões de toneladas, leve alta de 0,79% ante o volume processado no período 2018/2019, de 573,07 milhões de toneladas. O dado foi divulgado na segunda reunião anual da consultoria. O volume moído fica dentro do intervalo de 555 milhões a 585 milhões de toneladas de cana-de-açúcar estimado na primeira reunião, em abril.

A consultoria estimou oferta de açúcar de 25,82 milhões de toneladas no atual período, até março de 2020, 2,6% menor que o fechamento de 26,51 milhões de toneladas de açúcar em 2018/2019. A Canaplan prevê a produção de etanol em 30,27 bilhões de litros, queda de 2,2% sobre os 30,95 bilhões de litros da safra passada.

Segundo o sócio e diretor da Canaplan, Luiz Carlos Corrêa Carvalho, a safra 2020/2021 deve ter uma oferta de cana parecida com a da atual safra, e possíveis variações ocorrerão pelo comportamento do tempo até a colheita. “A área colhida deve cair, o canavial continuará envelhecido, mas o investimento vem aumentando”, disse Carvalho.