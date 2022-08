Cana: Agricef e Raízen desenvolvem implemento que reduz custo com trato cultural

Estadão Conteúdo 04/08/2022 - 10:10 Compartilhe

São Paulo, 4 – A Agricef, startup de máquinas, implementos e serviços agrícolas, desenvolveu um implemento inédito para os tratos culturais da cana soca (primeira produção de colmos, após o plantio), reduzindo os custos operacionais em até 40%. A inovação foi apresentada em parceria com o Pulse, hub de inovação da Raízen, a partir de uma demanda da companhia.

O Kronos, como é conhecido, promove a aplicação dos insumos na medida e tempo corretos, além de diminuir a quantidade de equipamentos e mão de obra da operação. “Os principais desafios indicados foram: garantir que a cana soca fosse tratada conforme as recomendações agronômicas, fazer com que as aplicações de inseticida, herbicida e fertilizante tivessem alto rendimento e baixo custo operacional; redução do desperdício de insumos; maior controle e padronização nas operações visando a terceirização e atendimento às recomendações de segurança, saúde e meio ambiente, além de contribuir com as iniciativas de ESG da empresa”, disse em nota o diretor de Operações da Agricef, Efraim Albrecht.

O planejamento e fabricação do equipamento, assim como a validação de suas funcionalidades, foi feito em parceria entre as duas empresas. Dessa maneira, o Kronos surge como o único implemento do mercado que integra cinco operações de tratamento da cana soca, sendo responsável pela: aplicação de fertilizante, de inseticida em profundidade e superficial, de herbicida e preparo de solo. Todas essas ações podem ser executadas simultaneamente em apenas uma passada.

A Raízen já tem 31 parques de bioenergia em operação e o implemento está sendo produzido comercialmente para ser utilizado em todos. De acordo com Thiago Mercadante Neves, gerente de Logística Agroindustrial da Raízen, o Kronos é um equipamento embarcado que proporciona uma grande melhoria na eficiência das operações. “Antes do equipamento, realizávamos quatro operações de forma separada, sendo elas: a adubação, a descompactação do solo, a aplicação de inseticidas por meio do corte da soqueira e a aplicação de herbicidas. Cada operação em uma passada, o que exigia uma quantidade maior de tratores na lavoura e consequentemente um custo maior com combustíveis. Em grande parte, essas aplicações eram realizadas sem tecnologia embarcada para controle de vazão, o que também não ajudava na gestão eficiente dos insumos. Nos últimos anos tivemos importantes investimentos no Kronos e ainda temos previstas algumas expansões, caminhando sempre em sinergia com a vinhaça localizada e com nosso planejamento estratégico.”

