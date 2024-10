Campos Neto vota em SP e dessa vez usa polo branca em vez de camisa da seleção

Darlan Alvarengai Darlan Alvarenga - https://istoe.com.br/author/darlan/ 06/10/2024 - 16:10 Para compartilhar:

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, votou neste domingo, 6, em uma escola na zona sul de São Paulo.

Após causar polêmica na última eleição, desta vez ele foi até o local de votação usando uma bermuda e uma camisa polo branca. Em 2022, quando Lula (PT) enfrentou Jair Bolsonaro (PL) nas urnas, Campos Neto votou usando uma camisa amarela da seleção brasileira, que ficou marcada como um símbolo dos apoiadores do ex-presidente.

Campos Neto não quis falar com a imprensa neste domingo:. “Hoje não, votação é coisa privada”, disse, ao deixar o local, segundo o site da “Folha de S. Paulo”.

O presidente do Banco Central foi escolhido para o cargo por Bolsonaro e ficará no cargo até o final do ano, quando deverá ser substituído por Gabriel Galípolo, indicado por Lula que ainda precisa ser sabatinado e aprovado pelo Senado.