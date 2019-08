Campos Neto: Temos ‘recuperaçãozinha’ do crescimento na ponta

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta quinta-feira, 8, que o Brasil tem mostrado “uma ‘recuperaçãozinha’ do crescimento” na ponta, mas destacou que os dados do varejo, que foram divulgados na quarta-feira, 7, vieram ruins. Sobre a taxa básica de juros, Campos Neto reforçou em seu discurso que os próximos passos da política monetária “continuarão dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação.”

“A consolidação do cenário benigno para a inflação prospectiva deverá permitir ajuste adicional no grau de estímulo”, disse o presidente da autoridade monetária na abertura de evento do BTG Pactual em São Paulo.

Ainda em sua apresentação, Campos Neto destacou a “guerra das maquininhas” no setor de cartões, com as credenciadoras reduzindo taxas para ganhar mercado. “Temos presenciado grande elemento de competitividade no mundo dos cartões, isso é inovador.”

Campos Neto disse que o Brasil não vai conseguir crescer de forma sustentável sem melhorar a produtividade. O pior “gap” de produtividade está no setor de serviços, disse ele.