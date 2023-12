Campos Neto sobre tributária: Achei formato que saiu da Câmara melhor que o do Senado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/12/2023 - 16:16 Para compartilhar:

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira, 5, que preferia a versão do texto da reforma tributária como saiu da Câmara dos Deputados, e não a versão que foi aprovada no Senado.

Ele ponderou que o Brasil está se beneficiando de efeitos positivos de um ciclo de reformas que foi iniciado ainda no governo de Michel Temer e avançou durante a pandemia. Ele também destacou as pequenas reformas microeconômicas, que têm efeito relevante para a atividade econômica. As declarações foram dadas em evento promovido pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo.

