Campos Neto recebe prêmio BandNews Marcas Mais Admiradas para o Pix

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, recebeu na manhã desta quarta-feira, 18, o Prêmio BandNews Marcas Mais Admiradas do Brasil para o Pix, que ficou novamente em primeiro lugar na categoria Pagamentos. “Queria dedicar o prêmio ao BC, às pessoas que trabalharam por ele. Colocamos o Pix para funcionar em novembro de 2020, quando a pandemia estava acelerando e as pessoas estavam trabalhando de casa. Entendíamos que era importante apresentar essa inovação para as pessoas que estavam fazendo pagamentos remotos e mais negócios de casa”, afirmou.

Campos Neto destacou que o Pix já registrou cerca de 170 milhões de operações em um dia.

“Em algum momento em breve teremos quase uma negociação por brasileiro por dia. Não esperávamos uma adoção tão rápida. Foi um produto pensado para gerar inclusão e sustentabilidade e temos 70 milhões de pessoas que passaram por esse processo de inclusão pelo Pix. Então foi bom para o setor bancário com o aumento da bancarização”, destacou o presidente do BC.

Ele repetiu que o Pix segue sua agenda de inovações, com a parte internacional e os pagamentos programáveis do chamado Pix Automático. “Ele vai tomando uma função que hoje é do cartão de crédito, para fazer um fluxo de pagamentos ao longo do tempo. E o Pix é um pedaço de um plano muito maior, de competição, digitalização e tokenização maior com o Open Finance e a moeda digital Drex”, acrescentou.

