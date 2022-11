Campos Neto presidirá conselho consultivo das Américas do BIS

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 21/11/2022 - 12:04 Compartilhe

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, será nomeado presidente do conselho consultivo das Américas do Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês), conhecido como o banco central dos bancos centrais, informou a autoridade monetária nesta segunda-feira.

O presidente do BC brasileiro sucederá John Williams, presidente do Federal Reserve de Nova York, dos Estados Unidos, e terá mandato de dois anos, com início em 9 de janeiro.

O conselho foi formado em 2008 e é composto por presidentes de bancos centrais de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, México e Peru.

O BIS tem sede em Basileia, na Suíça, e tem entre suas atribuições facilitar a colaboração entre os bancos centrais, conduzir pesquisas e dar suporte ao diálogo com outras autoridades envolvidas em temas de promoção da estabilidade financeira.

(Por Bernardo Caram)

