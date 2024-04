Campos Neto: Preocupação é se salário sobe no mesmo nível de produção

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/04/2024 - 19:34 Para compartilhar:

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta terça-feira, 30, que a inflação no Brasil passa por um processo de convergência esperado pela autoridade monetária. Ele ressaltou, por outro lado, que existe uma preocupação em relação ao mercado de trabalho apertado e se os salários sobem no mesmo nível da produção no País.

“Existe uma preocupação porque tem uma incerteza de como essa mão de obra apertada influencia os serviços. Mas, de uma certa forma, a trajetória de inflação vem esperada”, disse durante entrevista à CNN. Ele citou ainda que alguns números específicos recentes de inflação subiram um pouco.

Campos Neto repetiu que as expectativas inflacionárias não estão ancoradas à meta que precisa ser entregue, o que gera preocupação e influencia os trabalhos da instituição em relação à definição da taxa básica de juros. Ele mencionou que as expectativas do mercado para 2025 e 2026 também estão em processo de alta, como mostrado pela pesquisa Focus.

O presidente do BC disse ainda que há uma percepção de que a inflação não está ligada à mudança de preços, mas ao nível de preços. Ou seja, mesmo que a inflação na margem não esteja subindo tanto, o preço está mais alto, disse.