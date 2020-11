Campos Neto: moeda digital será uma moeda com lastro no real

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta quarta-feira, 4, que a instituição já deu início ao projeto para lançamento, no futuro, de uma moeda digital. Segundo ele, um grupo de trabalho foi montado no BC para estudar a questão. “Acredito que vamos para um processo de ter uma moeda digital em algum momento”, disse.

Campos Neto explicou que existem hoje as moedas com lastro em algum ativo, as chamadas stablecoins, e as moedas sem lastro, que são as criptomoedas. Conforme o presidente do BC, a moeda digital em estudo é uma moeda “com lastro na própria moeda”, ou seja, no real. “Mas hoje temos mais perguntas do que respostas”, afirmou, ao tratar de como funcionará a moeda digital no Brasil.

Campos Neto participou nesta noite de entrevista ao canal virtual “Me Poupe!”.

Veja também