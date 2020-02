O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta terça-feira, 18, que as leis cambiais no Brasil são antigas, desatualizadas. Em reunião com a bancada de deputados federais do DEM, na Câmara, ele fez uma defesa do projeto da nova lei cambial, atualmente em tramitação na casa.

“A lei cambial é para simplificar e conduzir o Brasil na abertura comercial”, afirmou aos deputados.