Campos Neto irá a Miami receber prêmio pelo Pix, no dia 20 de outubro

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, irá a Miami, nos Estados Unidos, receber um prêmio do Council of the Americas (COA) para o Pix. A 28ª edição Bravo Beacon of Innovation Award será realizada no dia 20 de outubro.

“Desde o seu lançamento, há menos de três anos, o Pix tem tido um tremendo sucesso, sendo agora usado por mais de 700 instituições financeiras e por 80% dos brasileiros adultos, promovendo inclusão financeira no Brasil sem precedentes”, considerou a entidade, na descrição dos motivos que levaram a plataforma de pagamentos instantâneos brasileira a ser premiada.

O COA também destaca que o Pix é um pioneiro em termos de bancarização, se tornando um modelo para outros bancos centrais que têm procurado desenvolver soluções similares.

“O Pix tem transformado o ecossistema de serviços financeiros do País, liderando os pagamentos no setor de varejo e reduzindo os desafios associados aos pagamentos e transferência de dinheiro”, completou o Conselho.

O BC lembra ainda que o Pix receberá, no dia 18 de outubro, o Prêmio Bandnews “Marcas Mais Admiradas do Brasil” na categoria “Pagamentos”.

Campos Neto também participará da cerimônia, em São Paulo.

