Campos Neto: faz parte do processo de avanço tecnológico falhar

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta sexta-feira, 25, que a autarquia tem investido muito em projetos como o do sandbox regulatório (caixa de areia regulatória, no original em inglês) e em laboratórios de inovação. “Tem muita coisa importante no mundo de tecnologia”, disse.

Segundo ele, uma grande barreira para a inovação é o “custo de falhar”. “Faz parte do processo de avanço tecnológico falhar”, defendeu.

Campos Neto também fez uma defesa da regulação proporcional do sistema financeiro. “Quando você é muito pequeno, você tem uma regulação menor”, disse.

Ao avaliar o futuro do sistema financeiro, ele ponderou ainda que, daqui para frente, pode ser que a coisa mais importante não seja o produto, mas o canal”.

Campos Neto participou hoje da 31ª edição do CIAB Febraban, promovida pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

