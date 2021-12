Campos Neto e diretores participam de 1º dia da reunião do Copom nesta 3ª feira

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e os diretores da autarquia participam nesta terça-feira, 7, na sede do BC em Brasília, do primeiro dia de reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) para definição da Selic. Pesquisa do Projeções Broadcast mostra que é unânime no mercado a aposta de que a instituição elevará a taxa de 7,75% a 9,25%.

Das 10h às 12h30, ocorre a primeira sessão de Análise de Mercado. Depois, das 14h30 às 18h, acontece a primeira sessão de Análise de Conjuntura.

Saiba mais