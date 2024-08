Campos Neto diz que IPCA vem convergindo para a meta no movimento mais longo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/08/2024 - 11:43 Para compartilhar:

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que é possível observar a inflação convergindo para a meta no movimento mais longo, ainda que a média dos núcleos tenha começado a apontar “um pouquinho para cima”. Os componentes mais voláteis tiveram mudança, como a alta dos preços administrados de combustíveis.

Ele ponderou, também, que existe um debate sobre se a mão de obra apertada gera inflação ou não e como afeta a parte de serviço.

“O Banco Central está atento a esse movimento, é importante entender o que está acontecendo, mas até agora a gente tem sido capaz de ter um crescimento maior do que o esperado, com números de mão de obra muito bons, muito satisfatórios, ainda sem uma pressão muito grande na parte de serviços, mas a gente começa a ver que tem uma pressão”, disse o presidente do BC, participante nesta terça-feira de audiência da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados.