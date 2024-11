Campos Neto diz que inflação do Brasil tem mostrado dificuldade de convergência à meta

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/11/2024 - 15:36 Para compartilhar:

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse que a inflação no Brasil tem mostrado dificuldade em convergir à meta. A observação foi feita durante participação dele na abertura do 12º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória, evento em que o banqueiro central recebeu homenagem dos idealizadores.

A fala de Campos Neto dialoga com o teor do comunicado e da ata do Copom. Os documentos trouxeram a revisão de 3,5% para 3,6% na projeção do BC para a inflação no horizonte relevante da política monetária mesmo considerando mais 1 ponto porcentual na taxa de juro.

“Temos isto, números de IPCA, um pouco piores na ponta”, disse o banqueiro central, enfatizando, porém, que o BC tem a preocupação de fazer um ciclo que permita ás expectativas voltar à meta.

“As expectativas são a parte que gera mais preocupação”, disse o presidente do BC nesta que foi a sua primeira fala pública depois da divulgação da ata do Copom na última terça-feira.

A questão, de acordo com Campos Neto, é que a inflação implícita, a diferença entre as taxas de juros nominal e real, tem uma desancoragem grande. A atividade no Brasil, segundo ele, está muito forte e levando a surpresas consecutivas.