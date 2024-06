Campos Neto: Congresso serve como contrapeso a qualquer vontade de enfraquecer instituições

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/06/2024 - 13:27 Para compartilhar:

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta segunda-feira, 10, que o Brasil tem instituições mais fortes do que as de outros mercados emergentes, como Venezuela, Rússia e Argentina. Ele exemplificou falando das reformas aprovadas nos últimos anos, que não foram revertidas mesmo com mudanças de governos.

“As instituições no Brasil são muito fortes, e acho que são muito mais fortes do que em qualquer desses lugares”, disse o presidente do BC, em um webinar da Constellation Asset. “Nós fizemos muitas mudanças tentando melhorar a governança, os arcabouços e a força das instituições.”

Campos Neto afirmou que o Congresso Nacional sempre pende para o centro e, portanto, serve como contrapeso a qualquer vontade de enfraquecer as instituições.

Mencionando a Argentina, ele disse ver um “grande esforço” de reconstrução no país, o que pode beneficiar a economia brasileira.