Campos Neto: Com a bandeira amarela, muitos estão ajustando o IPCA de novembro

25/10/2024 - 19:51

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, abriu nesta sexta-feira, 25, uma apresentação em Washington comemorando o anúncio da bandeira amarela nas tarifas de energia em novembro – um alívio na conta de luz em relação à bandeira vermelha 2, que vigorou em outubro, e à bandeira vermelho 1, de setembro.

“Tivemos uma boa notícia com a bandeira amarela. Muitos de vocês, imagino, estão recalculando as expectativas de inflação de novembro”, disse o banqueiro central durante evento com investidores promovido pelo Itaú em paralelo às reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) na capital dos Estados Unidos.

Ainda que a inflação global mostre, de fato, convergência, Campos Neto observou em sua fala que entre 60% e 70% dos países seguem com núcleos acima da meta. A inflação de serviços, pontuou, está parando em nível alto no mundo.

“Ainda temos de criar um caminho para a desinflação de serviços”, comentou o presidente do BC, acrescentando que nos Estados Unidos, embora a inflação subjacente de bens esteja baixa, a de serviços continua alta. Ele voltou a expressar também a avaliação de que os Estados Unidos não estão tratando com urgência a tarefa de ajustar o desequilíbrio fiscal.