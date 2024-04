Campos do Jordão comemora 150 anos no ‘Festival Arte no Outono – A Trilha dos Campos’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/04/2024 - 13:35 Para compartilhar:

Celebrando a riqueza da cultura brasileira e sua diversidade, Campos do Jordão comemora seus 150 anos no “Festival Arte no Outono – A Trilha dos Campos”, entre os dias 26 de abril e 19 de maio, no Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro. Para deixar a comemoração mais especial, estão sendo homenageados também, os 120 anos da escultora brasileira, Felícia Leirner, e 45 anos do Museu e Auditório.

Serial Funkers e Luciana Mello já apresentaram um repertório que abraça MPB, pop, samba, funk e outros gêneros musicais. E Fafá de Belém, ícone da MPB, apresentou clássicos da música brasileira com a sua voz inconfundível.

Programação de maio

No primeiro fim de semana de maio, destaca-se a Fundação Lia Maria Aguiar, com sua Big Band na sexta-feira, 3 de maio, às 20h, seguida pela orquestra acompanhando a cantora e compositora Tiê, no sábado, 4 de maio, às 20h, uma das mais notáveis artistas da música brasileira contemporânea, com diversas faixas incluídas nas produções audiovisuais brasileiras.

No domingo, 5 de maio, às 11h, o Coro Artístico da FLMA (Fundação Lia Maria Aguiar) promete emocionar o público presente no auditório, com um repertório diversificado que combina uma variedade de estilos musicais, incluindo clássicos da MPB, sucessos do pop internacional e músicas sacras, oriundas de seus espetáculos autorais memoráveis.

No dia 10 de maio, sexta-feira, às 20h, Lud Mazzucatti anima o público com um repertório de soul e R&B. No sábado, 11 de maio, às 20h, é a vez do rapper Rael levar toda sua atitude representada por gêneros que vão desde hip-hop até rock, MPB e reggae. O público terá a oportunidade de cantar junto as músicas do álbum Capim-Cidreira do cantor e compositor.

No último fim de semana do festival, o público poderá soltar a voz com a música “Deixa”, pois Lagum levará o pop rock mineiro à Serra da Mantiqueira paulista no dia 17 de maio, sexta-feira, às 20h.

No dia 18 de maio, sábado, às 20h, a banda 14 Bis apresenta seus grandes sucessos que marcaram gerações e inovaram o cenário da música brasileira nos anos 1980. O festival encerra em 19 de maio, domingo, às 11h, com o grupo Família Intimidade, com um repertório repleto de clássicos do samba de raiz.

“A comemoração dos 150 anos de Campos do Jordão é uma ocasião especial que visa promover o turismo, mas acima de tudo, é uma oportunidade para valorizar e envolver os nossos moradores. Queremos que cada cidadão se sinta parte ativa dessa celebração, desfrutando das atividades e experiências que tornam nossa cidade única e especial”, ressalta Sidney Isidro, presidente do Conselho Municipal de Turismo de Campos do Jordão (COMTUR).

O “Festival Arte no Outono – A Trilha dos Campos” é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e ACAM Portinari. Apoio Cultural da Prefeitura de Campos do Jordão e Conselho Municipal de Turismo, Fundação Lia Maria Aguiar, Felícia Café Literário, Hotel Toriba, Hotel Boutique Quebra-Noz, Campos do Jordão e Região Convention & Visitors Bureau.

Serviço

3º Festival Arte no Outono – A Trilha dos Campos

Quando: de 26 de abril a 19 de maio de 2024, aos finais de semana

Onde: Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro

Endereço: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão (SP)

Ingressos: www.artenooutono.com.br

Informações: (12) 3512-2508 ou pelo contato@museufelicialeirner. org.br