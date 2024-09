Campo Grande: disputa acirrada tem prefeita Adriane Lopes na liderança, diz Atlas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/09/2024 - 13:42 Para compartilhar:

Adriane Lopes (PP) registrou 28,6% das intenções de voto para a prefeitura de Campo Grande e liderou numericamente a pesquisa AtlasIntel divulgada nesta sexta-feira, 27. Atual prefeita, ela concorre à reeleição.

Com 25,2%, Rose Modesto (União Brasil) ficou na segunda posição, gerando um empate técnico na disputa. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Protagonista de um racha no bolsonarismo, Beto Pereira (PSDB) teve 20,5% e ainda não obteve uma transferência expressiva do eleitorado do ex-presidente na capital sul-matogrossense, apesar do apoio obtido. A senadora Tereza Cristina (PP-MS), ex-ministra de Bolsonaro e influente na política local, apoia a prefeita.

Camila Jara (PT) registrou 9,5%; Beto Figueiró (Novo), 5,1%; Ubirajara Martins (DC), 0,5%; e Luso de Queiroz (PSOL), 0,4% das intenções de voto. A AtlasIntel entrevistou virtualmente 800 eleitores de Campo Grande entre os dias 19 e 24 de setembro. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código MS-07131/2024.