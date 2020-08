Campinense vai à final do paraibano

O Campinense é o primeiro finalista do Campeonato Paraibano de 2020. A Raposa superou, nas penalidades, o Souza nesta terça-feira (4) à noite, no estádio Amigão, em Campina Grande. Será a quarta decisão consecutiva da equipe, que também garantiu vaga para a Copa do Brasil do próximo ano. O rubro-negro não é campeão estadual desde 2016, e para levantar a taça vai enfrentar o vencedor de Treze ou Botafogo, que jogam na próxima quarta no Amigão.

Mais preocupadas em se defender, o primeiro tempo das equipes terminou sem gols. O panorama não se alterou na segunda etapa. Como a partida no Marizão também empatou, em 2 a 2, o finalista precisou ser conhecido através das cobranças de pênaltis. Melhor para o goleiro Wellington, que defendeu o chute rasteiro de Rodrigo Poty e contou com a pontaria precisa dos companheiros, que não desperdiçaram nenhum chute. Fim de papo e vitória, por 5 a 4, nos chutes da marca da cal.

