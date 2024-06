Campinas recebe pela 1ª vez a Caminhada Musical da Terceira Idade

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/06/2024 - 13:40 Para compartilhar:

Caminhar traz inúmeros benefícios à saúde, como perder peso, reduzir a pressão arterial e o colesterol, melhorar a memória, além de reduzir o risco de doenças cardíacas, diabetes e câncer. É o que dizem os especialistas da Harvard Medical School, nos Estados Unidos. E uma outra pesquisa norte-americana, feita pela Universidade de Michigan, revela que ouvir música também tem efeito direto na saúde, como evitar a depressão e o aumento da pressão arterial.

A Caminhada Musical reúne as duas atividades em um só evento, que acontece no dia 16 de junho, a partir das 9 horas, na Lagoa do Taquaral. Os concertos são abertos ao público que estiver no parque, mas para participar dos roteiros de caminhada é preciso se inscrever no site: www.caminhadamusical.com.br. As vagas são limitadas e os inscritos ganham uma camiseta.

“Inúmeros trabalhos na área de doenças neurodegenerativas apontam para os benefícios de unir socialização, movimento e arte para melhora da imunidade e maior qualidade de vida dos idosos. Caminhar no parque e ouvir músicas de qualidade em companhia de outras pessoas, funciona como uma verdadeira medicina integrativa, ou seja, são múltiplos sistemas ativados e o resultado é o que a neurociência aponta como uma pílula de longevidade”, explica a Dra. Celiana Figueiredo, diretora da Clínica Inspire e Viva, de São Paulo, responsável pelos monitores fisioterapeutas.

Durante as apresentações musicais, monitores artísticos conversam com o público sobre os diferentes estilos musicais, sonoridade dos instrumentos de orquestra, e outras curiosidades sonoras. Os monitores artísticos são o violoncelista, contrabaixista e arranjador da Orquestra Conservatório Carlos Gomes, Eduardo Casacio, e a vencedora do Prêmio “Melhor Intérprete de Ária de Carlos Gomes” no XVI Concurso Estímulo para Cantores Líricos, soprano Thaís Costalonga.

“Eu estou muito animada porque eu já tenho convivência no ensino de música, principalmente música coral para pessoas da terceira idade. Eu sempre gosto de falar sobre novos assuntos da música ou curiosidades que de repente eles não sabiam. E eu gosto também de trocar informações que os próprios alunos da terceira idade me trazem, alguma coisa que eu não sabia relacionado à música, uma curiosidade muito legal. Então a minha expectativa é conseguir ter essa troca ao longo dessa caminhada”, conta a monitora artística Thaís Costalonga.

Entre os grupos que se apresentam estão a Orquestra Conservatório Carlos Gomes, o Quinteto Odeon (sopros), Regional da Vila e Amigos (chorinho), e Eureka on the Street (jazz de New Orleans).

“Pra nós da orquestra é uma oportunidade única e diferente de fazer um trabalho, todo mundo tá muito animado de poder tocar no Taquaral, no parque, que além de ser um lugar bonito, ele representa a cidade de Campinas. Então a orquestra estando num lugar que tem essa representação é muito gratificante. E o mais legal também é tocar pra esse público, que é o público da terceira idade, a gente nunca tinha feito isso. Estamos muito animados com a apresentação”, diz Silas Simões, violinista da Orquestra Conservatório Carlos Gomes.

No dia 12 de junho, quarta-feira, às 14 horas, a Caminhada Musical promove um concerto social com o Quarteto Conservatório Carlos Gomes, no Projeto Idade Ativa Campinas, Centro Universitário de São Paulo – Unisal, com o objetivo de formar público e democratizar o acesso à cultura.

“Este evento também oferece uma maravilhosa oportunidade de socialização. Esperamos que seja um momento de encontro, troca de experiências e formação de novas amizades em um ambiente acolhedor e inspirador. Continuamos dedicados à promoção de um estilo de vida saudável, sustentável e culturalmente rico”, afirma a criadora e coordenadora geral da Caminhada Musical, Giane Martins.

A Caminhada Musical é uma realização da ArteMariz Soluções Culturais, através da Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Brasil, União e Reconstrução – Governo Federal, tem como patrocinadores o Atacadão e Liberty Seguros, apoio de Blue Cycle e Prefeitura de Campinas.

“Esse projeto é importante primeiro porque vai beneficiar a terceira idade, ao mesmo tempo, promoverá a integração da saúde física, mental e qualidade de vida e fomentar a cultura por meio da música e da arte. Ficamos muito felizes em poder possibilitar uma oportunidade de sediar um evento, que tem um olhar sobre o ser completo. Certamente será lindo”, destaca a secretária municipal de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli.

Serviço

Caminhada Musical da Terceira Idade – Outono

16 de junho, domingo, a partir das 9h.

Lagoa do Taquaral – Av. Dr. Heitor Penteado, Portão 5 – Campinas/ SP.

Ponto de encontro: Pista de Patinação.

Grátis

Inscrições no site www.caminhadamusical.com.br

Concerto Social

12 de junho, quarta-feira, 14h.

Centro Universitário de São Paulo – Unisal – Projeto Idade Ativa Campinas

Av. Dr. Theodureto Almeida de Camargo, Portaria 04 – Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, Campinas/ SP