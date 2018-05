Campinas ganha do Sampaio Basquete e leva final da Liga Nacional para o jogo 5

A final da Liga Nacional Feminina de basquete terá o decisivo jogo 5. Graças a uma grande atuação de Melisa Gretter, o Campinas bateu nesta terça-feira o Sampaio Basquete por 62 a 51 (26 a 33 no primeiro tempo), mesmo diante de um ginásio Castelinho lotado, em São Luís, e a série decisiva ficou empatada em 2 a 2. A argentina foi responsável por 31 pontos – seu novo recorde em três temporadas na competição nacional, além de 10 rebotes e 4 assistências.

“O importante hoje (terça-feira) era ganhar. Precisávamos de todo mundo para poder levar essa vitória para Campinas (SP) e graças a Deus eu pude ajudar a equipe. Feliz por isso e mais ainda por conseguir a vitória. Sabemos que domingo será muito duro e não tem nada definido”, comemorou Melisa Gretter.

Pelo Sampaio Basquete, Tati Pacheco teve 17 pontos, 4 rebotes e 3 assistências. Cansada, Briahanna Jackson saiu de quadra com apenas 6 pontos, abaixo de sua média nesta fase decisiva (15 pontos por jogo), além de 6 rebotes e 4 assistências em pouco menos de 30 minutos em quadra.

Tati Pacheco comentou o que atrapalhou os planos do Sampaio Basquete de erguer o troféu diante de sua torcida. “Nossa atitude no segundo tempo. No decorrer da Liga, a gente vem fazendo um terceiro quarto muito ruim e sempre leva o jogo para o último quarto nesse sufoco. A gente tem que corrigir isso”, afirmou.

A quinto e decisivo duelo da final da Liga Nacional será realizado neste domingo, às 15 horas, no ginásio da Ponte Preta, em Campinas. O jogo terá as transmissões ao vivo do SporTV e da TV Gazeta.