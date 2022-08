Campeonatos europeus têm pontapé inicial com brasileiros de olho em vaga na Copa

Estadão Conteúdo 05/08/2022 - 7:00 Compartilhe

Tite e os integrantes da comissão técnica da seleção brasileira acompanharam jogos no Brasil nos últimos dias, mas a partir desta sexta-feira as atenções estarão nos gramados europeus, com o pontapé inicial para mais uma temporada no Velho Continente. Sobretudo nas principais competições, os campeonatos Alemão, Espanhol, Italiano, Francês e Inglês, nos quais muitos atletas nacionais estarão apostando suas últimas fichas para confirmarem presença entre os 30 convocados para a Copa do Mundo. Com concorrência acirrada, para alguns jogar bem significará carimbar o passaporte para o Catar. Outros tentam confirmar o voto de confiança do comandante. De quebra, o treinador verde amarelo ainda observará possíveis atletas adversários no caminho do hexacampeonato.

CAMPEONATO FRANCÊS

Difícil encontrar quem tenha dúvidas sobre a presença de Neymar na Copa orquestrando o Brasil. Mesmo assim, as atenções para o Campeonato Francês serão grandes. Além do camisa 10, outros atletas nos planos de Tite estarão na competição, casos do zagueiro Marquinhos, companheiro da estrela verde e amarela no PSG, que inicia sua jornada neste sábado, na casa do Clermont Foot, e do meia Lucas Paquetá, sob pressão após forçar saída do Lyon. A equipe abre a competição nesta sexta-feira, hospedando o Ajaccio e cheia de expectativas após aquisição de John Textor, acionista do Botafogo, que prometeu reforços para brigar pelo troféu com o favorito time de Paris.

Correndo por fora na França aparece o volante Gérson, ex-Flamengo, que foi convocado algumas vezes e agora tem de superar desavenças com o novo técnico do Olympique de Marselha para estar em campo e voltar aos planos de Tite. A concorrência no setor é grande, com Fabinho, Casemiro, Bruno Guimarães e Fred, chamados com mais frequência.

“Acho fundamental os brasileiros que estão no Campeonato Francês começarem bem esta temporada. Num geral, é importante todos que estão na Europa ganharem ritmo”, afirma o tetracampeão Zinho, comentarista dos canais ESPN e Star+, que transmitirão os principais campeonatos europeus, entre eles o Francês.

“É um início de temporada para eles, mas é fundamental fazer esse início forte rapidamente e ganhar condição de jogo pra chegar na Copa no ápice tecnicamente, fisicamente e taticamente”, enfatiza Zinho. “Neymar, Marquinhos e Paquetá são nomes certos na lista do Tite e para o Gérson já é um pouco diferente. Esse sim vai ter esse período para convencer com boas atuações e com um bom rendimento no Campeonato Francês de que tem condição de entrar na lista final”, segue. “Isso serve para vários outros jogadores espalhados pela Europa também.”

Neymar se tornou centro das atenções pela possibilidade de ser dispensado pelo PSG após temporada ruim e ruídos com a torcida. O bom rendimento na pré-temporada e a disposição nos treinos parecem ter garantido um voto de confiança ao jogador, que estará ao lado de muitas estrelas da Copa, casos do argentino Messi e do atual campeão Mbappé, que podem cruzar o Brasil na semifinal e na final, respectivamente, caso avancem em primeiro de suas chaves.

A principal estrela do Brasil quer se destacar com o PSG para chegar ‘voando’ na Copa. Ao se destacar na final da Supercopa da França com dois gols diante do Nantes, disse que era “o primeiro de muitos títulos” com o PSG no ano. Nesta quinta-feira, o técnico Christophe Galtier revelou as palavras ambiciosas que ouviu do jogador. “Você confia em mim, eu posso sentir isso. Este ano eu trarei para você o Campeonato, a Copa da França e a Liga dos Campeões.”

“Meu maior sonho agora nesse ano não tem outra coisa a não ser a Copa. Queria muito ganhar a Champions League com o Paris Saint-Germain esse ano, mas infelizmente foi adiado. E espero que 2022 termine com a Copa do Mundo. É para o que estou me preparando. Não só fisicamente, mas mentalmente, para que possa dar tudo certo”, declarou Neymar em Live com Diego recentemente.

Atual campeão e dono de oito títulos nas últimas 10 temporadas, o PSG entra como principal favorito entre as 18 equipes a se tornar isolado o maior vencedor do Francês. Atualmente, divide o topo, com 10 taças erguidas ao lado do Saint-Éttiene.

CAMPEONATO ESPANHOL

A tradicional disputa entre Barcelona e Real Madrid, com o Atlético de Diego Simeone correndo por fora, será ainda mais especial para Tite. Uma parte de seu setor ofensivo na Copa deve vir dessas três equipes após transferência de Raphinha para o time catalão. Os olhos estarão atentos no Campeonato Espanhol mais aguardado depois das saídas de Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, Bale e Luis Suárez. A bola rola no País daqui uma semana, com 20 representantes.

Grande nome do 13° título da Liga dos Campeões com o time merengue, Vinícius Jr. ganhou status de grande atacante da atualidade e tentará manter o nível alto, enquanto o talismã Rodrygo espera ganhar mais espaço para concretizar o sonho de estar em uma Copa. São os companheiros ideais de Benzema no momento. O time ainda deve servir a seleção com Casemiro e Éder Militão.

Do lado rival, Raphinha chegou ao Barcelona para formar dupla com o experiente Lewandowski com a missão de reerguer o time catalão após temporada passada decepcionante e cheia de frustrações. Depois de se destacar no Leeds, ele aceitou o desafio e espera repetir as grandes atuações para não perder espaço na seleção.

O ataque é o setor mais concorrido no esquadrão nacional, com muita gente boa e poucas vagas. Neymar, Vinícius Jr., Gabriel Jesus, Raphinha, Richarlison e Anthony, do holandês Ajax, parecem pedras cantadas, mas a sombra vem forte com Rodrygo, Matheus Cunha, Gabriel Barbosa, Pedro, Roberto Firmino…

“Real Madrid e Barcelona contrataram bastante. O Barça vem com Raphinha e Lewandowski, para confrontar esse ataque já vitorioso do Real com Benzema, Vinícius Júnior e com o Rodrigo correndo por fora, além do Valverde que é um grande jogador. Lewandowski é o melhor jogador das últimas duas temporadas, artilheiro no Bayern de Munique, multicampeão, então será muito boa essa disputa”, aposta o ex-meia Silas, também comentarista dos canais Disney.

“O Barça já mostrou nessa pré-temporada um time muito bom, muito forte e que vai brigar também. Por outro lado, o Real Madrid trouxe o Rudiger que é um grande jogador para zaga. Já o Atlético de Madrid corre por fora tentando contratar alguns jogadores”, completou.

O Real Madrid defende o caneco e a hegemonia na competição. São 35 taças diante de 26 do Barcelona. O Atlético de Madrid soma 11. A briga entre os gigantes também terá o atrativo de conquistas na história. Os merengues estão na frente dos catalães com 93 a 92.

A abertura da competição será com Osasuna x Sevilla, jogo no qual o lateral-esquerdo Alex Telles pode fazer sua estreia pelos visitantes. Ele deixou o Manchester United para atuar com mais frequência e ficar em evidência. Convocado para os amistosos contra Japão e Coreia do Sul em junho, ele briga por duas vagas na Copa com Alex Sandro e Guilherme Arana.

Uma quarta opção nesta briga, um pouco para trás após falha na decisão da Copa América, contra a Argentina, é Renan Lodi, do Atlético de Madrid, que conta também com o zagueiro Felipe correndo por fora. O aumento de 23 para 30 vagas fez renascer a esperança de muitos jogadores com a chance de mais atletas de cada posição serem convocados.

CAMPEONATO INGLÊS

O campeonato mais disputado da Europa terá mais um candidato à taça. Ao menos é o que promete o reforçado Arsenal do empolgado Gabriel Jesus. Vindo de pré-temporada animadora e repleta de vitórias, o time de Londres chega disposto a desbancar Manchester City, Liverpool e Chelsea. E a Inglaterra deve fornecer grande número de jogadores à seleção.

Gabriel Jesus trocou o City justamente para convencer Tite que merece uma vaga. E o começo é promissor, com sete bolas redes adversárias nos amistosos. Presença constante nas convocações, a falta de gols pelo País o colocou na parede. Ele quer se reerguer no time londrino. Outros dois xarás na equipe também buscam vaga na Copa do Mundo: o zagueiro Gabriel Magalhães e o meia Gabriel Martinelli. A equipe de Mikel Arteta abre a competição nesta sexta-feira em visita ao Crystal Palace.

O Campeonato Inglês pode definir o titular do gol na briga dos dois principais favoritos: Alisson, do Liverpool, e Ederson, do City, disputam a vaga. O time comandado por Jürgen Klopp também tem Fabinho em alta, enquanto Roberto Firmino caiu de produção, perdeu vaga de titular e jogará as últimas fichas pela redenção no clube e sonhando com a camisa amarela.

Com o crescimento da concorrência no ataque, Richarlison optou por trocar o Everton pelo Tottenham para não ficar para trás na luta por vaga. Antes titular incontestável da seleção, o artilheiro do País na conquista da Olimpíada de Pequim terá de se superar em um time mais forte. Titular incontestável, Thiago Silva espera não decepcionar com o Chelsea. Já Fred cresce a cada dia no conceito da comissão técnica da seleção, mesmo com o Manchester United em baixa. O clube vermelho, com o português Cristiano Ronaldo insatisfeito, será um dos mais exigidos e cobrados na terra da rainha.

Entre os menos falados, o Aston Villa também será melhor observado por causa de Philippe Coutinho. Apesar da pressão por Raphael Veiga na armação faz um tempo, o experiente meia goza de prestígio de Tite e basta manter o desempenho em alta para ser convocado. Assim como o Newcastle de Bruno Guimarães, que trocou a França pela Inglaterra para enfrentar jogadores mais fortes e poder mostrar sua habilidade na marcação e também na condução do time ao ataque.

O Campeonato Inglês é a liga nacional da Europa mais assistida no Brasil. Exibida pelos canais de esporte da Disney, a temporada 2021/2022 da Premier League alcançou 5 milhões de pessoas e teve sua maior audiência, superando em 62% os números dos últimos três anos. O torneio é atrativo para o público brasileiro por reunir 12 dos jogadores presentes na última convocação da seleção brasileira.

Apesar de muitos candidatos ao título e de chamar a atenção por ter clássicos em quase toda rodada, neste ano o primeiro duelo gigante no Inglês será somente na jornada 2, com Chelsea x Tottenham.

CAMPEONATO ITALIANO

O pontapé inicial no Campeonato Italiano ocorre somente no dia 13 de agosto, e o foco de Tite estará na Juventus, que perdeu a hegemonia nos últimos anos para a dupla de Milão, mas que vem forte por volta por cima.

Querendo andar entre os melhores, o time de Turim trouxe Di María, Pogba (lesionou o joelho e vai demorar a estrear) e o zagueiro Bremer, que sonha com a seleção. Pela Copa, contudo, estão na mira do Brasil os laterais Danilo e Alex Sandro, até então titulares de Tite.

Uma grande atração no Italiano será o artilheiro belga Lukaku, de volta à Inter para tentar repetir a campanha vitoriosa de dois anos. O Milan renovou com Ibrahimovic e investirá na manutenção do elenco campeão.

CAMPEONATO ALEMÃO

O futebol brasileiro parece não encantar mais os alemães e a largada da Bundesliga nesta sexta-feira é uma prova disso. Com o Bayern de Munique sem grandes oponentes na busca pelo 11° título seguido e o 33° da história, são raros os atletas canarinhos no país. Para Tite, a competição serve para avaliar como possíveis rivais das quartas se comportam. A Alemanha é uma candidata forte para um grande e precoce cruzamento no Catar.

A única opção para uma convocação estará no Bayer Leverkusen, a princípio. Negociando sua saída do clube, o meia-atacante Paulinho gostaria de ser uma das surpresas no Catar. A revelação do Vasco, porém, teria de recuperar a vaga de titular na equipe.

Como nos anos anteriores, a briga deve ser grande pela segunda colocação, com Borussia Dortmund, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Stuttgart e Wolfsburg iniciando o Alemão de olho em vaga na Liga dos Campeões. A abertura será com o atual decacampeão Bayern visitando o Eintracht Frankfurt, vencedor da Liga Europa.