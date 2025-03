Campeonato Paulista 2025: veja fotos da festa do título do Corinthians

O Corinthians conquistou o seu 31º título do Campeonato Paulista nesta quinta-feira, 27. O Alvinegro segurou o empate em 0 a 0 na Neo Química Arena contra o Palmeiras e, por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, ficou com a taça. Confira fotos do jogo do título e da comemoração: