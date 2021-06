Campeonato Paulista 2022 terá exibição de jogos pelo YouTube Gigante do audiovisual compra direitos de transmissão do Estadual já para a próxima edição. Divisão do pacotes de jogos prevê que partidas sejam exibidas na TV e no streaming

O Campeonato Paulista 2022 terá novidades na exibição das partidas. O YouTube adquiriu os direitos de exibição da competição e nova opção de transmissão começa na próxima temporada. A plataforma comprou 16 jogos do Paulista, sendo uma partida por rodada com a gigante do conteúdo audiovisual. Será a única rede de streaming com a competição.

A compra, vale ressaltar, que não é exclusiva e pode também haver negociação de pacotes diferentes de jogos para outros veículos. A Globo, atual dona da transmissão para a TV aberta, busca renovar o acordo. As informações são do Uol. Desde o fim da competição, no mês passado, RedeTV!, SBT e Band observam o Estadual com bons olhos. Os contratos serão refeitos nos próximos meses.

De acordo com o site, os clubes da primeira divisão já estão cientes da nova mídia. O Google, que já investiu em Copa do Nordeste e Copa Juniores, além do Paulista A2 e competição feminina. Os jogos servirão apara alimentar os conteúdos da plataforma e arrecadação do YouTube com a divulgação. A FPF fará as imagens.

