Campeonato italiano será retomado no dia 20 de junho, anuncia ministro do esporte

O campeonato italiano de futebol, interrompido desde 9 de março devido à pandemia do novo coronavírus, será retomado no dia 20 de junho, anunciou nesta quinta-feira o ministro do esporte do país, Vincenzo Spadafora.

“O Comitê Técnico e Científico aprovou o protocolo e a Federação me garantiu que tem um plano B e um plano C. Em vista dessas considerações, o campeonato poderá ser retomado em 20 de junho”, disse Spadafora ao final de uma reunião com as principais instâncias do futebol italiano.

Os clubes da Serie A estão treinando individualmente desde o dia 4 de maio.

A atual campeã Juventus lidera o campeonato com 63 pontos, seguida de perto pela Lazio que tem 62, quando restam 12 rodadas para o final.

O campeonato italiano foi o último das grandes ligas europeias de futebol a anunciar seu retorno.

A Alemanha foi a pioneira do ‘Velho Continente’, tendo retomado a Bundesliga no dia 16 de maio passado.

No fim de semana passado, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou que o campeonato espanhol estava autorizado a voltar na semana que começa em 8 de junho.

Mais cedo nesta quinta-feira, na Inglaterra, a BBC anunciou que a Premier League será retomada no dia 17 de junho, mais de três meses depois de ter sido interrompida devido à pandemia.

A única das principais ligas europeias que decretou sua suspensão definitiva é a França, em abril. O Paris Saint-Germain já foi designado como o campeão da temporada 2019-2020.

stt/cm/bpa/dr/aam