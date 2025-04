Campeonato Italiano adia jogos da rodada após morte do papa Francisco

As quatro partidas da Serie A que estavam programadas para esta segunda-feira, 21, foram suspensas após o anúncio da morte do Papa Francisco, aos 88 anos, informou em comunicado a organização do Campeonato Italiano de futebol.

“Em decorrência da morte do Santo Padre, a Liga comunica que as partidas da Primeira Divisão e das equipes filiadas foram adiadas para datas posteriores, ainda a serem definidas”, explicou a Lega Serie A em comunicado.

Os jogos adiados são esses:

Torino x Udinese

Cagliari x Fiorentina

Genoa x Lazio

Parma x Juventus

Como está o campeonato?

Faltando cinco rodadas para o fim do campeonato, a disputa pelo título e pela classificação para as competições europeias ainda está indefinida: a Inter, que perdeu para o Bologna, 1 a 0, neste domingo, está empatada na liderança com o Napoli, que venceu pelo mesmo placar em Monza no sábado. As duas equipes somam 71 pontos até o momento.

Seis equipes ainda lutam pela classificação para as competições europeias da próxima temporada: Atalanta (64 pontos), Bologna (60), Juventus (59), Roma (57), Lazio (56), Fiorentina (53) e Milan (51).