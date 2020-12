Campeonato Inglês, Brasileirão… Veja onde assistir os jogos desta segunda-feira

A segunda-feira irá trazer o encerramento das rodadas nas grandes ligas europeias e no Brasil. Às 16h30, o Augsburg visita o Hoffenheim pelo Campeonato Alemão. 15 minutos depois a bola rola para Fiorentina x Genoa pelo Campeonato Italiano.

TABELA

Às 17h, o Southampton, que vem fazendo boa campanha na Inglaterra, vai medir forças contra o Brighton, em transmissão da DAZN. No mesmo horário, a ESPN Brasil transmite Eibar x Valencia pelo Campeonato Espanhol.

Mais tarde, às 20h, Atlético-GO x Goiás encerram a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro em duelo importante na metade de baixo da classificação.



Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão

Jogos no horário de Brasília



16h30 – Hoffenheim x Augsburg

Campeonato Alemão

Onde assistir: One Football App

16h45 – Fiorentina x Genoa

Campeonato Italiano

Onde assistir: EI Plus

17h – Brighton x Southampton

Campeonato Inglês

Onde assistir: DAZN



17h – Eibar x Valencia

Campeonato Espanhol

Onde assistir: ESPN Brasil

20h – Atlético-GO x Goiás

Campeonato Brasileiro

Onde assistir: Sportv e Premiere

