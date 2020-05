Campeonato da Estônia é retomado com portões fechados

O campeonato de futebol da Estônia vai ser retomado nesta terça-feira em estádios com portões fechados, seguindo o exemplo da Bundesliga alemã e a Liga das Ilhas Faroe, após a suspensão devido à pandemia do novo coronavírus.

“Na noite desta terça-feira, a Premium Liiga será retomada após uma interrupção de mais de dois meses”, anunciou a Federação de Futebol da Estônia (EFA) em um comunicado.

A retomada do campeonato deste país do Báltico ocorre dois dias depois que o governo suspendeu o estado de emergência decretado em 12 de março como resultado da pandemia de coronavírus, embora algumas restrições permaneçam, como a de que as competições ao ar livre devam ser disputadas com a presença de no máximo 100 pessoas.

Essa medida será levantada em julho e, posteriormente, o número máximo de espectadores em um evento esportivo será de 1.000.

Por outro lado, a EFA decidiu reduzir o campeonato das 36 rodadas programadas para 32 para as seis melhores equipes e 30 rodadas para as demais.

