Campeonato Brasiliense volta em agosto e pode ter jogos em Minas ou Goiás

Mais um campeonato estadual marcou a data para o retorno após a pausa por conta da pandemia do novo coronavírus. Nesta terça-feira, a Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) anunciou a volta do Campeonato Brasiliense para o dia 8 de agosto.

O detalhe é que o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, ainda não liberou as disputas e, caso não tenham a autorização até o dia 8 de agosto, os clubes vão realizar as partidas em cidades vizinhas nos estados de Goiás ou Minas Gerais. “Torcemos para que os jogos sejam no Distrito Federal. A secretaria de esporte tem se empenhado muito para isso, mas se não for possível levaremos para outro lugar”, explicou Daniel Vasconcelos, presidente da federação.

A reunião foi realizada na sede da FFDF e contou com participação de representantes dos clubes e o presidente da entidade, Daniel Vasconcelos. A única equipe que participou de forma virtual foi o Brasiliense.

A disputa foi paralisada com uma única partida restando para o final da primeira fase: entre Gama e Real Brasília. O jogo serve apenas para determinar se o Gama termina a primeira fase na primeira ou na segunda colocação. Na sequência, os oito primeiros disputam as quartas de final.

