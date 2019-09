Campeonato Brasileiro: Internacional vence Botafogo por 3 x 2

O Internacional se recuperou da eliminação na Libertadores da América na última quarta-feira (28). Jogando no Beira-Rio, o Colorado derrotou o Botafogo por 3 a 2 e alcançou os 27 pontos no Campeonato Brasileiro neste sábado (31). O time carioca chegou à terceira partida sem vitória na competição e permanece com 23 pontos.

O técnico colocado Odair Hellmann surpreendeu ao escalar o time titular. Com uma partida decisiva na quarta-feira (4) contra o Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil, todos esperavam uma equipe reserva. Contudo, pressionado pela saída na Libertadores, o treinador optou pela força máxima. Apenas D´Alessandro e Bruno foram poupados. O Botafogo repetiu o time que havia empatado com a Chapecoense sem gols, apenas com o retorno de Cícero, que voltou após cumprir suspensão.

Todo o primeiro tempo foi dominado pelo Internacional, que controlou o jogo até com certa tranquilidade. O Alvinegro chegou com perigo apenas uma vez em um chute de Luiz Fernando que explodiu no travessão. Mas quem abriu o placar foi o Colorado, com Rodrigo Lindoso, de cabeça, após cobrança de escanteio.

Na segunda etapa, o técnico Eduardo Barroca fez uma substituição que mudou o tom da partida. Tirou Lucas Campos e colocou o lateral-direito Fernando, deslocando Marcinho para o meio. O Botafogo melhorou muito e se lançou ao ataque. Aberto, o time carioca dava espaços para as investidas rápidas dos donos de casa. Assim, Edenílson ampliou para 2 a 0.

O Botafogo chegou a diminuir com Alex Santana, mas o árbitro de vídeo anulou por um toque de mão de Fernando no início da jogada. No lance seguinte, Diego Souza fez de cabeça. Os visitantes foram para o tudo ou nada e acabaram levando um duro golpe. Depois de 1843 minutos sem balançar as redes, Nico López fez o terceiro do time gaúcho em contra-ataque. Mesmo com a derrota praticamente definida, o Alvinegro teve forças para diminuir mais uma vez, aos 49 minutos do segundo tempo, com Marcinho.

“Fizemos uma partida briosa, o Botafogo buscou o resultado o tempo todo. Colocamos uma bola na trave no primeiro tempo, tivemos um gol anulado, finalizamos 17 vezes, mas não foi o suficiente. Erramos, e quando se erra contra uma equipe como o Internacional, você paga um preço”, analisou o técnico botafoguense Eduardo Barroca.

Na próxima rodada, o Internacional enfrenta o São Paulo, sábado, no Beira-Rio. Antes tem o confronto com o Cruzeiro, também em Porto Alegre, quarta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil. O Botafogo tem a semana de treinamento e só entra em campo no domingo, dia 8 de setembro, contra o Atlético-MG, no Estádio Nilton Santos.