Campeonato Brasileiro 2025 começa neste sábado; saiba onde assistir os jogos

O Campeonato Brasileiro 2025 terá o seu pontapé inicial neste final de semana, com seis jogos abrindo a 1ª rodada da competição neste sábado, 29. Outros três jogos acontecem no domingo, 30, e mais um na segunda-feira, 31.

A competição se inicia com uma série de incógnitas. O Botafogo, atual campeão, por exemplo, não conseguiu se classificar para as fases decisivas do estadual do Rio de Janeiro e começa a competição com uma grande dúvida, com técnico novo e sem suas principais peças, que foram vendidas na última janela de transferências.

Vice-campeão da edição de 2024, o Palmeiras acaba de sofrer uma dura derrota na final do Paulistão 2025, para o arquirrival Corintians, e inicia o Brasileiro pressionado.

Por outro lado, os campeões estaduais podem ter estreas com um sentimento mais de “leveza”. Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, Internacional, Bahia, Ceará, entre outros, levantaram a taça de seus respectivos Estaduais nas última semanas.

Neste sábado, 29, será dado o pontapé inicial do campeonato às 18h30, com cinco jogos e 10 equipes em ação. A rodada se encerra na segunda-feira, às 20h, com o confronto entre Bragantino e Ceará, em Bragança Paulista. A previsão é que o o Brasileirão dure cerca de 8 meses, com inicio neste próximo 28 de março e término em 21 de dezembro.

Transmissão

Diferente do que foi nos últimos anos, nesta temporada os jogos não são mais de exclusividade da TV Globo/SporTV na televisão. Agora, a Record TV também tem o direito de transmitir um jogo por rodada. No YouTube, a CazéTV também será responsável pela exibição de um duelo. No Streaming, o Prime Video conta com uma partida exclusiva por rodada.

Confira a tabela da primeira rodada e onde assistir aos jogos:

Sábado, 29

Juventude x Vitória (18h30), Alfredo Jaconi – Transmissão: Premiere

Fortaleza x Fluminense (18h30), Arena Castelão – Transmissão: Premiere

Grêmio x Atlético MG (18h30), Arena do Grêmio – Transmissão: Premiere

São Paulo x Sport (18h30), MorumBIS – Transmissão: SporTV e Premiere

Cruzeiro x Mirassol (18h30), Mineirão – Transmissão: Prime Video

Flamengo x Internacional (21h), Maracanã – Transmissão: SporTV e Premiere

Domingo, 29

Palmeiras x Botafogo (16h), Allianz Parque – Transmissão: TV Globo e Premiere

Vasco da Gama x Santos (18h30), São Januário – Transmissão: TV Record, CazéTV e Premiere

Bahia x Corinthians (20h), Arena Fonte Nova – Transmissão: Premiere

Segunda-feira, 10

Bragantino x Ceará (20h), Nabizão – Transmissão: Premiere