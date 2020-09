Campello projeta mais dois reforços para o Vasco, mas admite dificuldade para manter salários em dia Presidente do Cruz-Maltino vê margem para contratações. Contudo, existe a tendência de que os salários voltem a atrasar com maior frequência se o clube não tiver novas vendas

Dois caminhos. O presidente do Vasco, Alexandre Campello, projeta contratar mais dois jogadores para a atual temporada. Por outro lado, ele entende que os atrasos de salários no clube podem voltar a ser uma rotina caso não haja uma venda de atletas até o fim do ano.

– Já tínhamos uma espinha dorsal: Fernando Miguel, Castan, Andrey, Benítez, Cano e Talles. Trouxemos para jogar e compor. Agora, com o elenco mais formatado, podemos trazer dois jogadores de maior peso para jogarem. Estamos de olho no mercado. Estamos buscando soluções para isso. Na folha salarial tem espaço. O que acontece é que não temos dinheiro para comprar. Tem que ser no talento. Quando se tem recurso, dinheiro, aí é fácil – explicou o mandatário durante transmissão ao vivo no canal no Youtube “Atenção, Vascaíno”, na noite desta segunda-feira.

No ano passado, Talles Magno e Ricardo Graça foram monitorados por clubes europeus. Nesta temporada, Raul foi negociado com o Red Bull Bragantino e Marrony foi vendido para o Atlético-MG. Todavia, Alexandre Campello afirma que o fluxo financeiro tende a piorar em breve se outro atleta não gerar um novo montante aos cofres do clube.

– Não tenho proposta por nenhum atleta. Não só o Vasco, mas todos os clubes do futebol brasileiro vão precisar vender ativos para fechar o ano. Eu estava conversando com o presidente de um grande clube de São Paulo que super bem organizado, tem faturamento altíssimo, e ele estava preocupado porque houve mudança na normal contábil: o lançamento do valor pago por uma venda passou a ser no recebimento da verba. Ele estava preocupado porque só receberia no ano seguinte. Ele estava preocupado porque teria déficit – afirmou, antes de concluir:

– É importante para todos. Se não vende, vai ter problema. Não só o Vasco, mas todos os clubes vão ter problemas. Boa parte de dívidas e receitas foram empurrados para frente. Boa parte das cotas de tv. Vamos ter problemas. Não só o Vasco – admitiu.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também