Campeãs do mundo se recusam a jogar até saída de dirigente

As 23 jogadoras da seleção espanhola que conquistaram a Copa do Mundo divulgaram nota pedindo a renúncia de Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, após ele agarrar e beijar Jennifer Hermoso.As 23 jogadoras espanholas campeãs da Copa do Mundo Feminina da Fifa divulgaram na noite desta sexta-feira (25/08) que se recusarão a jogar pelo país caso Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), não deixe o cargo.

Rubiales deu um beijo na boca da jogadora espanhola Jennifer Hermoso após agarrá-la pela cabeça, durante a cerimônia de entrega de medalhas depois da Espanha conquistar a Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia com uma vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, no domingo.

"Depois de tudo o que aconteceu na cerimônia de entrega de medalhas do Mundial Feminino, todas as jogadoras que assinaram este texto recusarão uma próxima convocação caso a liderança atual seja mantida", diz a nota.

A declaração foi divulgada pelo sindicato Futpro e conta com o total de 81 assinaturas, entre atuais e ex-jogadoras, e deixa aberto para que outros membros se juntem à nota.

Rubiales afirma que não renunciará

O tema tomou conta das manchetes espanholas e das colunas esportivas mundiais nesta sexta-feira.

Durante a Assembleia Geral da Real Federação Espanhola de Futebol, Rubilanes foi categórico ao dizer que não renunciaria e definiu o beijo como "espontâneo, mútuo, eufórico e consentido”, embora tenha pedido desculpas "pelo contexto em que ocorreu".

"Foi consentido, esta jogadora perdeu um pênalti e tenho uma ótima relação com todos as jogadoras, somos uma família há mais de um mês e tivemos momentos de carinho nessa concentração", disse.

Horas depois, Hermoso contradisse vigorosamente a afirmação de que o beijo foi consensual.

"Quero deixar bem claro que em nenhum momento consenti no beijo", reforçou. "Também não tentei me aproximar do presidente", explicou. "Não permitirei que minha palavra seja questionada, muito menos que se invente algo que eu não disse".

Críticas contundentes do esporte e da política

O comportamento de Rubiales reverberou, também, no futebol espanhol masculino. O ex-goleiro da seleção Iker Casillas classificou a conduta como "vergonhosa".

Borja Iglesias, atacante do Betis Sevilla, foi mais incisivo: "Tomei a decisão de não competir na seleção nacional até que as circunstâncias mudem e tais ações não fiquem mais impunes", escreveu na Plataforma X, antigo Twitter.

Políticos espanhóis também foram duros com Rubiales. "O senhor Rubiales ainda não sabe onde está ou o que fez. Ele não está atualizado. Ele deve renunciar imediatamente e nos poupar de mais constrangimentos", disse a vice-primeira-ministra interina Yolanda Díaz.

Enquanto isso, o presidente do Conselho Superior de Esportes (CSD, na sigla em espanhol) afirmou nesta sexta-feira que vai denunciar Rubiales ao Tribunal Administrativo do Desporto (TAD) com o objetivo de suspendê-lo.

Victor Francos garantiu que o órgão avançaria ainda nesta sexta-feira com a denúncia por "infrações muito graves". Francos, que pediu desculpa por toda a situação, lamentou que a assembleia da RFEF não tenha servido para "resolver a situação".

"O discurso do senhor Rubiales perante a Assembleia da RFEF é absolutamente incompatível com a representação que tem no esporte espanhol e com os valores de uma sociedade avançada como a espanhola", afirmou o CSD em um comunicado.





